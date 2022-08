Cinema: Incassi; al top Minions 2 ma -61% rispetto a 2019

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Arrivano i MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO e non ce n'è più per nessuno al box office italiano e non solo. Nella seconda settimana di uscita incassano da soli 2 milioni 174 mila euro, che è due terzi di tutto l'incasso delle sale che totalizzano 3 milioni 507.432 mila euro, -61% rispetto agli oltre 9 milioni di tre anni fa, ante covid segnando con la matita rossa il dramma delle sale cinematografiche.

Al secondo posto una new entry, BULLET TRAIN che in quattro giorni di programmazione totalizza 706 mila 861 euro. Una novità anche al terzo posto, CRIMES OF THE FUTURE con 183.590 mila euro. Resiste ancora al quarto posto nella 14ma settimana di programmazione TOP GUN: MAVERICK (108.860), scende al quinto il thriller NOPE (94.269). Una novità anche al sesto posto con MEN VERTICE mentre al settimo c'è ancora THOR: LOVE AND THUNDER e all'ottavo troviamo ELVIS. Due new entry anche nelle ultime due posizioni della top ten: 78 GIORNI D'ESTATE e 200 METRI. (ANSA).