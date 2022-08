Bob Dylan, anche "Volare" tra le 66 canzoni del nuovo libro

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - C'e' anche "Volare" nella lista delle oltre 60 canzoni commentate da Bob Dylan nel suo prossimo libro "The Philosophy of Modern Song". L'elenco dei 66 brani e' uscito oggi in vista della pubblicazione del volume all'inizio di novembre con Simon and Schuster.

Tra le canzoni ci sono classici scritti e/o registrati da grandi della musica americana come Jimmy Reed, Ray Charles, Willie Nelson, Little Richard, Townes Van Zandt. Dylan ha incluso anche brani come "Gypsies, Tramps and Thieves" di Cher, "Witchy Woman" degli Eagles, "CIA Man" dei Fugs e "Come On-a My House" di Rosemary Clooney, riporta oggi "Variety". (ANSA).