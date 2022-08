Aste: Christie's vende la collezione Paul Allen, vale 1 miliardo

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - La collezione del defunto cofondatore di Microsoft, Paul Allen, sarà messa all'asta in una vendita organizzata da Christie's a New York a novembre. Lo ha reso noto la stessa casa d'aste, valutando la collezione a più di 1 miliardo di dollari: un record assoluto. Saranno esposte più di 150 opere, tra cui il dipinto 'La montagna Sainte-Victoire' del pittore francese Paul Cézanne, stimato a oltre 100 milioni di dollari. (ANSA).