Salvini, modello Orban? Bisogna importare ciò che funziona

(ANSA) - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI), 25 AGO - "Se in Ungheria una donna che si sposa ha un contributo di 30mila euro, mi sembra qualcosa da poter portare anche in Italia". Lo ha detto a Giugliano in Campania il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una giornalista sulle polemiche sollevate dal Pd in relazione alle politiche per la famiglia di Orban. "Se qualcosa all'estero funziona - ha aggiunto Salvini - non vedo perché non si possa importare. In Francia non c'è il numero chiuso a Medicina, mi sembra un modello da seguire anche da noi.

E poi dare 30mila euro ad un giovane è uno stimolo a fare un figlio, che non si sovrappone agli incentivi per lavorare".

(ANSA).