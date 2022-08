Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Nei primi cinque mesi del 2022 sono state attivate dai datori di lavoro privati 3.381.000 assunzioni con un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso periodo le cessazioni sono state 2.642.000 (+44%). Il saldo netto è stato positivo per circa 739mila contratti. Lo si legge nell'Osservatorio sul precariato dell'Inps secondo il quale il saldo per il contratti a tempo indeterminato è pari a +218.283 unità. Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi a maggio è stato positivo per 797.000 posizioni di lavoro (+215.000 per i contratti fissi).

(ANSA).