Mosca, 'Usa dietro 30 laboratori ucraini armi biologiche'

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Mosca torna ad accusare gli Stati Uniti di sviluppare armi proibite in Ucraina. Secondo il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, citato dall'agenzia Interfax, "il Pentagono ha finanziato oltre 30 laboratori ucraini dove sono state sviluppate componenti di armi biologiche".

La Tass scrive che Shoigu ha anche accusato l'Occidente di usare l'Ucraina come "strumento di guerra ibrida" contro la Russia, ribadendo concetti già espressi, come quello secondo cui le armi fornite dall'occidente a Kiev prolungano la guerra e moltiplicano il numero delle vittime, e ha affermato che "l'operazione militare speciale procede secondo i piani".

(ANSA).