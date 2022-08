Johnson a Kiev, nuovi aiuti militari da 66 mln di dollari

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Boris Johnson, durante la visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollari, affermando che l'Ucraina "può vincere e vincerà" la guerra contro la Russia.

Nel nuovo pacchetto, riferisce Downing Street, ci sono tra le altre cose "munizioni" e "200 droni con tecnologia d'avanguardia che consentiranno all'Ucraina di tracciare e prendere di mira meglio le forze di invasione russe". Ed anche "850 micro-droni specificamente progettati per l'uso in città e villaggi per rilevare le forze nemiche in avvicinamento".

Il governo britannico ha definito i nuovi aiuti "un passo avanti rispetto alle attuali capacità ucraine di sorveglianza a lungo raggio e difensive". (ANSA).