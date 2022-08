Draghi, tasse extraprofitti giuste,non tardare in contributo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "In questa fase del ciclo economico era giusto dare e non prendere: non abbiamo mai aumentato tasse, tranne quelle per gli extraprofitti" nel settore energetico per chi ha fatto "utili senza precedenti", un aumento che si è tradotto nella penalizzazione della maggior parte di cittadini e imprese. "E' giusto e essenziale che contribuiscano senza ritardare". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

