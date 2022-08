Gas chiude ad Amsterdam sotto quota 270 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Ha chiuso sotto quota 270 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futurtes sul mese di settembre hanno ceduto il 2,78% a 269,05 euro al MWh. In calo le quotazioni del metano anche a Londra, dove per una singola unità termica (Mbtu) sono stati chiesti 560,36 penny, il 5,62% in meno rispetto alla chiudsura della vigilia. (ANSA).