Energia: Calenda, dimezzare subito costi per imprese

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Dimezzare il costo dell'energia subito e portarlo a 100 euro Mwh per imprese energivore e gasivore". E' la proposta per arrivare a un abbassamento del prezzo dell'energia avanzata dal leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, in un video postato sui suoi social.

Per quanto riguarda il prezzo del gas e delle rinnovabili, spiega Calenda "proponiamo che il Gse compri tutte le fonti di produzione dell'energia elettrica. E le compri, per il gas, a prezzo di mercato, perché non puoi fissare un cap, altrimenti non hai più il gas; per le rinnovabili, che hanno di molto aumentato i loro guadagni, è che si compri a 70 euro per MWh, cioè a un prezzo fisso." Con questa mediazione tra prezzo di mercato per il gas e prezzo fisso per le rinnovabili, spiega Calenda, "riusciremo a portare il costo circa a 330/350 euro per MWh dai 600 euro per MWh che sono oggi." "In aggiunta va appiattito il prezzo a 100 eruo per MWh per le aziende in crisi, perché profondamente energivore, e per quelle che usano il gas nella produzione. Un'operazione - conclude Calenda - che cuba 10 miliardi di euro" (ANSA).