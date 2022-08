Secondo sbarco di migranti in 24 ore a Roccella Ionica

(ANSA) - ROCCELLA JONICA, 20 AGO - Nuovo sbarco di migranti al porto di Roccella Jonica, nella Locrice, il terzo negli ultimi cinque giorni e il secondo in 24 ore. Dopo i 244 tra egiziani e siriani di martedì scorso ed i 28 di ieri, oggi sono arrivati 100 migranti soccorsi dalla Guardia costiera di Roccella diretta dal tenente di vascello, Tommaso D'Arpino. Del gruppo fanno parte una mezza dozzina di donne e diversi minori, alcuni dei quali non accompagnati.

I migranti erano a bordo di una piccola barca a vela alla deriva partita circa una settimana fa dalle coste della Libia intercettata in nottata dopo una telefonata di soccorso giunta ieri sera verso le 22. Una volta raggiunta la barca, i militari della Guardia costiera hanno trasbordato i migranti sulla motovedetta in considerazione del mare grosso.

Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare anticovid e successivamente e sistemati temporaneamente nella tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Con quello di oggi è salito a 41 il numero degli sbarchi nella Locride nel 2022.

