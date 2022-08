Il tassista è senza il Pos, cliente sporge denuncia a Pavia

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Il taxista era sprovvisto di Pos per il pagamento con le carte e quando ha costretto la cliente, per saldare la corsa, a recarsi a uno sportello Bancomat a prelevare, lei ha deciso che era troppo ed ha sporto denuncia verso il titolare dell'auto pubblica.

"Al momento di pagare mi hanno rifiutato il bancomat" ha raccontato la donna aggiungendo che "spesso al momento di chiamare rifiutano la corsa se il pagamento è elettronico".

Radio Taxi Pavia ha risposto che i taxisti pavesi accettano i pagamenti elettronici e che approfondiranno l'episodio. Il cliente può anche segnalarlo alla compagnia che ha delle sanzioni interne, o al Comune.

Il Pos è obbligatorio per legge per tutti gli esercizi commerciali, anche per le auto pubbliche. (ANSA).