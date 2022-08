Cade dal pontile della Saras, operaio muore annegato

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Incidente sul lavoro questa mattina in un pontile della raffineria Saras a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. Un operaio di una ditta esterna è scivolato ed è caduto in acqua, morendo annegato. Sul posto è subito intervenuto il personale della squadra interna della Saras per le emergenze e i vigili del fuoco che stanno recuperando il corpo. (ANSA).