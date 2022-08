Rapinano nigeriano, arrestati trapper Jordan e Traffik

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Due trapper, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello e al grido di "vogliamo ammazzarti perché sei nero" alla stazione di Carnate. Jordan, brianzolo di 25 anni è noto alla cronaca nazionale per la sua insofferenza nei confronti delle forze dell'ordine e noti personaggi televisivi.

L'altro, Traffik, 26enne romano, ha precedenti per rapina e altri reati. Sono stati arrestati per rapina aggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale. (ANSA).