Bambino di tre anni ferito da proiettile, è grave

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Un bambino di tre anni é ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato.

L'uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano. (ANSA).