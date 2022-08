Ranking Universities, Harvard top, Sapienza unica italiana

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - La Sapienza è la prima università in Italia per la classifica Academic Ranking of World Universities a cura dell'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come unica italiana nel range 101-150.

L'Ateneo migliora la sua posizione a livello globale avanzando di una fascia nella classifica rispetto agli anni precedenti in cui si trovava nel range 151-200. Tuttavia nessun ateneo italiano si colloca tra i primi 100 della classifica.

La classifica Arwu considera le migliori 1000 università mondiali sulle 2500 censite tra le circa 18.000 stimate a livello globale. I parametri di valutazione sono 6. A livello internazionale, il primo posto della classifica è occupato da 20 anni dall'Università di Harvard, mentre la Stanford University e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) detengono rispettivamente la seconda e la terza posizione. (ANSA).