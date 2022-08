A Ferragosto al lavoro 4.960 Vigili del Fuoco

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Sono 4.960 i vigili del fuoco in servizio operativo oggi, nel giorno di Ferragosto, cui si aggiunge il personale impegnato nei 7 presidi rurali operativi da quest'anno all'interno o in prossimità di Parchi Nazionali e/o Aree protette regionali, in contesti caratterizzati, oltre che da una elevata incidenza di incendi boschivi e di vegetazione, anche dalla presenza di popolamenti forestali di rilevante valore ambientale. La flotta aerea del Corpo nazionale è operativa con 15 canadair, 15 elicotteri pronti a garantire operazioni di soccorso e 8 elicotteri per attività di contrasto agli incendi boschivi. Lo rende noto un comunicato.

Dal 1 agosto 2021, sono stati 970.869 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco in tutta Italia: in media 2.660 al giorno. Sono 292.962 gli interventi per incendi, 132.256 quelli riferiti a incendi boschivi e di vegetazione con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente, 279.246 quelli per soccorso ordinario, 54.515 per richieste di intervento connesse a dissesti statici e cedimenti strutturali, 53.075 quelli per incidenti stradali, 32.211 per danni idrici e idrogeologici, 1.518 legati all'emergenza da Covid-19, 1.014 quelli per l'emergenza sisma centro Italia e 124.072 quelli espletati dal Corpo nazionale per altre tipologie di intervento.

(ANSA).