Rushdie: Hadi Matar si dichiara non colpevole

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - Hadi Matar, il 24enne accusato di tentato omicidio dopo aver aggredito Salman Rushdie nello Stato di New York, si è dichiarato non colpevole. Lo riporta l'Associated Press. Matar è comparso in tribunale indossando una tuta bianca e nera e una mascherina bianca. Era ammanettato.

(ANSA).