Ucraina: McDonald's prepara la riapertura dei ristoranti

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - McDonald's prevede di riaprire alcuni ristoranti in Ucraina dopo averne deciso la chiusura quando la Russia ha invaso il Paese a febbraio.

La catena di fast food non ha indicato una data precisa, ma ha annunciato che inizierà nei prossimi mesi a rifornire prodotti e a richiamare i dipendenti dei punti vendita a Kiev e nell' area ad ovest dell' Ucraina dove altre attività operano in sicurezza.

