Riprendono consegne petrolio russo all'Ungheria via Druzhba

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Le forniture di petrolio russo all'Ungheria attraverso l'oleodotto Druzhba sono riprese oggi, ha dichiarato il Ministero ungherese della Tecnologia e dell'Industria in un comunicato ripreso da Interfax.

"Grazie all'intervento dell'Ungheria, che si è fatta carico della tassa di transito, è stato possibile eliminare in breve tempo i problemi tecnici legati alla contabilità per riprendere (le forniture). Così, le consegne sono iniziate ieri e dalle ore notturne il petrolio è tornato a fluire ininterrottamente dalla Russia attraverso l'Ucraina fino all'Ungheria tramite l'oleodotto", ha dichiarato il ministero. Nonostante l'interruzione delle forniture, i consumatori nazionali "non sono stati minacciati da nulla, poiché il nostro Paese dispone di riserve sufficienti per diverse settimane", ha dichiarato.

