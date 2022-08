Cina, nessuna tolleranza per l'indipendenza di Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 10 AGO - La Cina è disposta a "creare un ampio spazio per la riunificazione pacifica" con Taiwan, ma "non lascerà mai alcuno spazio per varie forme di attività separatiste per l'indipendenza" e "non promette di rinunciare all'uso della forza". L'Ufficio per gli Affari di Taiwan e l'Ufficio informazioni del governo centrale hanno pubblicato il libro bianco intitolato "La questione di Taiwan e la riunificazione della Cina nella nuova era", nel quale si ribadisce "il fatto e lo status quo che Taiwan fa parte della Cina". Per realizzare la riunificazione pacifica, "'un Paese, due sistemi' è la soluzione più inclusiva a questo problema".

(ANSA).