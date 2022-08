Ue condanna danni a Zaporizhzhia, 'ma radiazioni in norma'

(ANSA) - BRUXELLES, 09 AGO - "Desidero esprimere la mia ferma condanna per gli ultimi bombardamenti effettuati all'interno e nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che hanno causato danni significativi alle infrastrutture, anche in prossimità dello stoccaggio a secco del combustibile nucleare esaurito all'interno del perimetro della centrale nucleare". Lo dichiara la commissaria Ue all'Energia Kdri Simson sottolineando che "le informazioni ottenute dai sistemi di monitoraggio della radioattività dell'Ue e da fonti internazionali non indicano alcun aumento della radioattività in Ucraina o nell'Ue né alcuna minaccia immediata di radiazioni". (ANSA).