Mosca, esplose munizioni in base Crimea, nessuna vittima

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Non si segnalano vittime in seguito alle esplosioni nella base aerea militare di Saki, vicino a Novodorivka, in Crimea. Lo ha reso noto il ministero della difesa russo, aggiungendo che sono esplose munizioni, ed escludendo che si sia trattato di un raid. Lo riporta la Tass.

Alcuni testimoni citati dai media internazionali hanno riferito di diverse esplosioni, una decina, di diversa intensità, avvertite intorno alle 15.30 locali, in tutta la zona. Alcune colonne di fumo sono state segnalate. (ANSA).