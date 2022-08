(ANSA) - TOKYO, 09 AGO - E' morto lo stilista giapponese Issey Miyake. Aveva 84 anni. Miyake "è morto la sera del 5 agosto", ha detto al telefono alla Afp una sua collaboratrice, senza fornire ulteriori dettagli. Anche il canale televisivo pubblico giapponese ha annunciato il decesso dello stilista.

Nato il 22 aprile 1938 a Hiroshima (Giappone occidentale), Issey Miyake aveva sette anni il 6 agosto 1945 quando gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba atomica della storia sulla sua città natale, uccidendo 140.000 persone e traumatizzando a vita i sopravvissuti. Sopravvisse, ma sua madre morì tre anni dopo a causa delle radiazioni. Appena laureato alla Tama University of Fine Arts di Tokyo, si trasferì a Parigi per studiare alla scuola della Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Tornato in Giappone, nel 1970, iniziò una carriera di stilista di moda e designer caratterizzata dalla ricerca su nuovi materiali e tecnologie. Tra i vari premi ricevuti, il prestigioso premio Compasso d'oro nel 2014, per creazione delle lampade IN-EI Issey Miyake, realizzate per l'azienda italiana Artemide, tecnologicamente avanzate e con consumi ridotti. (ANSA).