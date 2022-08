Angela Celentano scomparsa 26 anni fa, ecco sue sembianze oggi

(ANSA) - NAPOLI, 09 AGO - "In coincidenza con il ventiseiesimo anniversario della scomparsa sul Monte Faito di nostra figlia Angela Celentano, esperti dell'associazione 'Missing Angels Org' con sede in Florida (USA) grazie a uno speciale e avanzato software hanno realizzato una 'age progression' della sua immagine, che corrisponderebbe in maniera quasi reale alle sembianze che avrebbe oggi". Non si arrendono Catello e Maria Celentano, genitori di Angela Celentano, la bimba scomparsa sul Monte Fairo, a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996: la famiglia, attraverso un comunicato, fa sapere che, grazie all'ausilio del loro legale, l'avvocato Luigi Ferrandino, hanno ottenuto una foto ritenuta estremamente veritiera della ragazza, che oggi ha 29 anni. La foto è stata già pubblicata su decine e decine di siti web.

"E' stata forte la nostra emozione, - fa sapere Catello Celentano - la foto è veramente veritiera, Maria ha pianto vedendola. Per compiere questa progression - sottolineano i genitori - sono stati utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della nostra famiglia, con particolare riferimento alle altre nostre due figlie Rossana e Naomi. Riteniamo che i social siano di fondamentale importanza poichè ci consentono di spingere la ricerca in ogni angolo del pianeta".

Catello e Maria fanno sapere di avere affidato il coordinamento del team social a un'esperta del settore, Virginia Adamo, presidente dell'Associazione "Manisco World" e amministratrice del gruppo "Busco mi Familia Biològica" ("Cerco la mia Famiglia Biologica", ndr) che si avvale della collaborazione di ben 80 associazioni internazionali grazie alla quale si è raggiunto un accordo con il circuito bancomat ATM che ha pubblicato l'immagine di Angela in decine di paesi di tutto il globo. (ANSA).