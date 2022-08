Gaza: accordo su cessate il fuoco questa sera alle 20

(ANSA) - TEL AVIV, 07 AGO - Una fonte israeliana - ha riportato Haaretz - ha confermato che i colloqui in corso tra le parti, mediati dall'Egitto, sulla guerra in corso a Gaza, prevedono un cessate il fuoco per questa sera, anche se i dettagli devono essere ancora finalizzati. Fonti palestinesi citate da media internazionali hanno riferito che è stato raggiunto un accordo per le 20 (ora locale) di stesera. (ANSA).