Utile Bper a 1,4 mld. Montani, con Carige chiudiamo nel 2022

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Bper ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 1,38 miliardi di euro, praticamente triplicato rispetto ai 518,8 milioni dello stesso periodo del 2021. Il risultato beneficia del contributo puramente contabile del badwill (avviamento negativo) di Carige, pari a circa 1,19 miliardi di euro. L'utile normalizzato, si legge in una nota, è pari a 316,6 milioni, di cui 203,9 milioni registrati nel secondo trimestre, con un aumento dell'81% trimestre su trimestre. L'attesa degli analisti era per un utile del secondo trimestre di 97,5 milioni.

"Il semestre appena concluso registra un altro passo importante della nostra strategia di crescita, grazie all'ingresso di Banca Carige nel Gruppo Bper avvenuto lo scorso giugno. L'operazione rafforza ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale in territori presidiati limitatamente e contribuirà ad aumentare la redditiva prospettica", ha dichiarato l'ad Piero Luigi Montani. I conti, ha aggiunto, sono "molto soddisfacenti e riflettono una redditività ordinaria in crescita supportata da un aumento sia del margine di interesse che delle commissioni nette, unitamente a costi operativi sotto controllo".

Nel semestre Carige ha registrato una perdita di 221,1 milioni, che include poste straordinarie negative per 212,5 milioni netti, riferibili principalmente da accantonamenti e svalutazioni. Montani si è detto di poter completare l'acquisizione "entro la fine dell'anno", nonostante la decisione del Tribunale di Genova, che ha sospeso la delibera di nomina del cda della banca ligure.

Dall'udienza del 9 agosto, il cui esito potrebbe arrivare il "giorno stesso" o "in pochi giorni", ci attendiamo un verdetto "favorevole, ma anche se non lo sarà faremo richiesta di una nuova assemblea e quindi riconfigureremo un nuovo cda che possa andare avanti". (ANSA).