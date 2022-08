Elezioni:De Magistris, con Unione Popolare contro circo politico

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - ''Unione popolare è l'unica vera novità politica di fronte ai saltimbanco del circo della politica. In un momento così difficile per il nostro Paese, stiamo assistendo a un riposizionamento politico di politicanti che pensano solo alle poltrone''. Con queste parole, Luigi de Magistris ha presentato oggi il simbolo di Unione Popolare, movimento politico di cui è portavoce nazionale e che vede insieme ManifestA, Rifondazione e Potere al Popolo. Un simbolo che riprende i colori arcobaleno della bandiera della pace. La coalizione infatti ha tra i propri principi fondanti il pacifismo, la lotta alle disuguaglianze sociali, l'ambientalismo, la lotta alle mafie. Una coalizione che a metà agosto deve depositare 35mila firme per essere ammessa alla competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento.

''Nei prossimi giorni - ha aggiunto de Magistris - proveremo a mettere in campo storie credibili che rappresentano quella parte del Paese reale che non si sente adeguatamente rappresentato nelle istituzioni politiche e da portavoce di questa coalizione voglio ringraziare non solo chi è qui oggi con me, ma anche chi ci ha creduto fin dall'inizio. Siamo tanti e dobbiamo fare un lavoro enorme per raccogliere le firme in pieno agosto con dipendenti comunali e avvocati in ferie, ma noi queste firme le raccoglieremo e di questo voglio rassicurare Fratoianni''.

