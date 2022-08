Dl Aiuti bis: Province, servizi a rischio

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Il Governo non rispetta impegni: mancano le risorse per coprire il crollo delle entrate. Servizi a rischio". Lo ha dichiarato il Presidente dell'UPI Michele de Pascale nel corso della Conferenza Stato Città di oggi nella quale, per evitare la mancata intesa delle Province, il Governo ha ritirato l'esame del provvedimento. "Ci auguriamo - dice de Pascale - che in queste ore il Governo trovi la soluzione: tra il 2019 e il 2021 il calo delle entrate proprie RCAuto e IPT registrato da Province e Città metropolitane è stato di 225 milioni, di cui 148 milioni in meno per le Province e 77 milioni in meno per le Città metropolitane. A fronte di questa cifra impressionante, con il primo decreto aiuti le uniche risorse a disposizione di Province e Città metropolitane per compensare il crollo delle entrate, che incide direttamente sulla possibilità di garantire i servizi, sono stati 20 milioni. Così rischiamo di non poter garantire i servizi: per questo torniamo a chiedere un impegno chiaro e certo del Governo rispetto alla effettiva volontà di fare fronte a questa situazione drammatica, assicurando le risorse necessarie in questo decreto Aiuti bis".

(ANSA).