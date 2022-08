Usa: il Kansas mantiene il diritto all'aborto

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il Kansas mantiene il diritto all'aborto: gli elettori hanno bocciato ieri una proposta che avrebbe rimosso i diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza dalla costituzione dello Stato. Lo riportano i media statunitensi.

Con il 96,7% dei voti scrutinati, i 'no' - ovvero coloro che sostengono il diritto all'aborto - hanno raggiunto il 58,8% contro il 41,2% dei 'sì' nel referendum tenuto ieri.

"Questo voto mette in chiaro ciò che sappiamo: la maggioranza degli americani concorda sul fatto che le donne dovrebbero avere accesso all'aborto e dovrebbero avere il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di salute", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un comunicato. (ANSA).