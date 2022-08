Pelosi partita da Taipei, diretta a Seul

(ANSA) - PECHINO, 03 AGO - La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi ha lasciato Taipei alle 18.01 (12.01 in Italia) con il Boeing C-40C della Us Air Force, chiudendo la breve visita di quasi 20 ore durante la quale ha incontrato la presidente Tsai Ing-wen e ha mandato su tutte le furie la Cina. Lo si rileva dalle dirette streaming a copertura dell'evento. La speaker è diretta ora verso Seul, in Corea del Sud, prossima tappa del suo tour in Asia. (ANSA).