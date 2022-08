Elezioni: Calenda, Renzi contro destre ha fatto Governo con M5s

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Matteo Renzi è un signore che dicendo 'no alle destre' ha fatto un governo politico col m5s.

Dico a Matteo Renzi: amore mio, se quella era una buona ragione per metterti col Movimento 5 stelle perché non puoi farlo con il Pd, di cui sei stato segretario, e con Azione?". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, in diretta a Skytg24. (ANSA).