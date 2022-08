Benzina: 900 mln per proroga sconto fino al 20 settembre

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. E' quanto previsto dal decreto aiuti bis, in base a quanto emerso nel corso dell'incontro con i sindacati al Mef. La misura scade il 21 agosto e la proroga dovrebbe estenderla fino al 20 settembre. (ANSA).