Generali, nel semestre 1,4 miliardi di utile netto

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Nei primi sei mesi del 2022 Generali ha segnato un utile netto a 1.402 milioni (contro i 1.540 milioni dello stesso semestre dell'anno scorso). Senza le svalutazioni sugli investimenti russi l'utile netto si attesterebbe a 1.541 milioni. Il risultato operativo è invece in ulteriore crescita a 3,1 miliardi (+4,8%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Danni e Holding e altre attività. I premi lordi sono in aumento a 41,9 miliardi (+2,4%), grazie allo sviluppo significativo del Danni (+8,5%), in particolare nel non auto; premi quasi stabili nel Vita (-0,5%) e profittabilità migliorata in entrambi i segmenti.

Generali ha avviato il buyback, in esecuzione della delibera dell'assemblea del 29 aprile, che ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per un esborso complessivo massimo di 500 milioni di euro e per un numero di azioni corrispondente al 3% del capitale entro il 29 ottobre 2023.

