Elezioni: Tajani, Azione getta maschera, è quinta colonna Pd

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Azione getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra. Altro che progetto per creare un nuovo centro, altro che governo Draghi, semplicemente al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche posto in più". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia (ANSA).