Elezioni: Rosato (Iv), uninominali falso problema, nodo alleanze

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Il tema degli uninominali è un falso problema. La questione è: c'è una coalizione che comprende gli anti Draghi o no? Poi che siano alleati in uninominali o plurinominali non cambia nulla perché NON esiste il voto disgiunto #TerzoPolo!". Così in un tweet il presidente di IV Ettore Rosato. (ANSA).