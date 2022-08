Elezioni: Letta-Calenda, c'è l'accordo

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Intesa fra il Pd e Azione in vista delle elezioni politiche. Al termine dell'incontro fra il segretario Pd Enrico Letta e Carlo Calenda, fonti di Azione, fanno sapere che c'è l'accordo. "Veniamo con spirito costruttivo, non é difficile se c'é la volontà", aveva detto Calenda entrando alla Camera per l'incontro con Letta e Benedetto Della Vedova. (ANSA).