Fmi, per Italia nuove sfide, rinvigorire trend crescita

- NEW YORK, 01 AGO - "L'economia italiana si è ripresa in modo forte dal Covid" ma ora si trova ad "affrontare nuove grandi sfide". Lo afferma il Fmi nell'Article Iv sull'Italia, sottolineando che assicurare "un'adeguata fornitura di energia è un priorità". "Rinvigorire il trend di crescita è essenziale per rafforzare i conti pubblici in modo da centrare gli obiettivi sociali e climatici", mette in evidenza il Fmi.