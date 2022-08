Elezioni: Tajani,scelta ministri?Il criterio è la competenza

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Se tutto il centrodestra è d'accordo, si può indicare qualche nome anche se non si può indicare tutta la lista. Berlusconi sta riflettendo su alcune personalità importanti. Ovviamente nel rispetto del ruolo del presidente della Repubblica". Lo dice Antonio Tajani (FI), a Radio 24, parlando della possibilità di indicare agli elettori i nomi dei ministri di un futuro governo.

Per la scelta dei ministri, anche di quello dell'Economia, "ci vuole la qualità e l'esperienza, non è indispensabile sia parlamentare. Ma - aggiunge - ci vogliono persone capaci e competenti nei diversi settori". (ANSA).