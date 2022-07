Trump attacca Biden, 'non ha il Covid ma la demenza senile'

(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Donald Trump approfitta della ricaduta di Joe Biden per attaccarlo sulle sue condizioni fisiche generali. "I dottori hanno sbagliato la diganosi. Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile", ha scritto sul suo social media 'Truth' l'ex presidente che è quasi coetaneo dell'attuale inquilino della Casa Bianca.

"Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di qulle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100% dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, hanno avuto la forza e l'energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente. Guarisci presto Joe!", ha attaccato Trump ribadendo per l'ennesima volta le accuse di frode alle elezioni del 2019 vinte da Biden. (ANSA).