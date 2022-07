Pelosi annuncia tour diplomatico Asia, non nomina Taiwan

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Sto guidando una delegazione del Congresso nell'Indo-Pacifico per riaffermare l'incrollabile impegno come America nei confronti dei nostri alleati e amici nella regione. A Singapore, in Malaysia, Corea del Sud e Giappone terremo incontri di alto livello per discutere come potenziare i nostri interessi e valori condivisi": lo scrive la speaker del Congresso americano, Nancy Pelosi, in un tweet, nel quale l'esponente Dem non nomina fra le tappe del viaggio Taiwan.

L'isola che la Cina vorrebbe riunificare a sé, anche con l'uso della forza se necessario, era stata aggiunta ufficiosamente da alcune voci fra le tappe del tour - notizia non confermata né smentita da Washington -: voci che hanno fatto comunque infuriare Pechino, che ha minacciato una "dura risposta" nel caso la visita avvenga e ha annunciato manovre militari nello stretto di Taiwan. (ANSA).