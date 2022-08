Morta la protagonista di 'Star Trek' Nichelle Nichols

Nichelle Nichols, una delle protagoniste della celebre serie tv 'Star Trek', è morta a 89 anni. Lo ha annunciato il figlio Kyle sulla sua pagina Facebook.

"Mi dispiace informarvi che una grande stella del firmamento non brilla più per noi", ha scritto. "Ieri notte, mia madre, Nichelle Nichols, è morta per cause naturali. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie, rimarrà per noi e per le generazioni future".

L'attrice aveva interpretato il tenente Uhura in Star Trek, la serie originale, dal 1966 al 1969, ed era stata un esempio per tutte le attrici afroamericane negli Stati Uniti.



In sua memoria il presidente americano Jo Biden ha scritto: "La nostra nazione sarà per sempre in debito con artisti stimolanti come Nichelle Nichols, che ci hanno mostrato un futuro in cui unità, dignità e rispetto sono pietre miliari di ogni società".