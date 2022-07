Calcio: amichevole Real Madrid-Juventus 2-0

(ANSA-AFP) - LOS ANGELES, 30 LUG - Il Real Madrid ha battuto la Juventus 2-0 in un'amichevole disputata in un gremitissimo Rose Bowl a Los Angeles, in California. A decidere l'incontro sono state le reti di Benzema e Asensio.

L'attaccante francese era riuscito ad andare a segno già al diciottesimo secondo, ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco di Valverde. Al 19', però, mette a segno il gol che sblocca il risultato trasformando un rigore che si era procurato Vinicius Jr, messo giù in area da Danilo. Il raddoppio di Asensio è arrivato al 69', su imbeccata di Jesus Vallejo. I bianconeri di mister Allegri sono stati pericolosi in pochissime occasioni, compresa la traversa colpita nel primo tempo da Vlahovic su punizione. (ANSA-AFP).