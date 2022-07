Toti, pronti a dialogo su nostro programma in 12 punti

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "La settimana prossima riuniremo i nostri organi di partito per fare ovvie scelte, visto che la legge elettorale impone alleanze, è giusto farlo alla luce del sole, partendo da questo programma che mettiamo a disposizione del Paese e poi decideremo. Stiamo preparando le liste, e il contributo della qualità della nostra classe dirigente è utile al dibattito". Lo ha detto Giovanni Toti, leader di Italia al Centro, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio con Gaetano Quagliariello e Marco Marin, in cui è stato presentato il programma in 12 punti del partito. (ANSA).