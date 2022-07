Musica: hit parade, Lazza sempre primo

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Nessuna grande novità nella top ten dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. In testa c'è sempre Lazza, con il suo Sirio, seguito stabilmente da Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare.

Si invertono Blanco con Blu Celeste che sale al terzo posto e Rkomi con Taxi Driver, il disco più venduto del primo semestre 2022 nonché di tutto il 2021, che scende al quarto. Scambio di cortesie anche tra Harry Styles con Harry's House, ora quinto e primo tra i vinili, e Fedez che scivola di una posizione ed è sesto.

Stabili Marracash, settimo, con Noi, Loro, Gli altri che gli è valso la Targa Tenco per il miglior album, e Rocco Hunt con Rivoluzione, ottavo.

Chiudono la top ten Sangiovanni con Cadere Volare e Capo Plaza con Hustle Mixtape.

Tra i singoli riconquista la vetta il tormentone estivo di Fedez con Tananai e Mara Sattei La dolce vita. (ANSA).