Ermal Meta si ferma, "tranquilli, basteranno riposo e cortisone"

"A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno". Ermal Meta tranquillizza, via Twitter, i suoi fan, dopo essere stato costretto ad annullare alcuni impegni lavorativi, a Peschici e Giffoni, per dei rigonfiamenti in "varie parti del viso e della testa.

Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d'aria, ma così non è - aveva scritto già nelle ore scorse -. Devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione".