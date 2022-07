Elezioni: Renzi, chi pone veti su Iv responsabile sconfitta

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Qualcuno di voi mi scrive: 'Matteo, come si fa ad andare soli alle elezioni?'. Rovescio la domanda: come si fa ad andare con chi non condivide nulla? Come si fa a pensare che le coalizioni servano a utilizzare il voto dei cittadini per poi dividersi il giorno dopo? Come si fa a stare insieme, se l'odio e il risentimento personale è più forte della politica e delle scelte per i nostri figli? C'è qualcuno che mette il veto su di noi in coalizione, per antichi rancori personali. E va bene. Chi fa questa scelta si assume una bella responsabilità in caso di sconfitta". Lo scrive Matteo Renzi, leader di Iv, nella e-news.

"Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci - prosegue Renzi - Chi pensa di comprarci con tre posti, non ci conosce. Ricordate? Ce lo proposero anche durante la crisi Conte/Draghi. State buoni e vi accontentiamo con qualche poltrona in Italia o all'estero". (ANSA).