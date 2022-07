Elezioni: Orlando, non autocensuriamoci per alleanza

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Ora noi dobbiamo costruire un sistema di alleanze che però non entri in contraddizione con il messaggio che vogliamo costruire. Il tema è come si sviluppa la campagna elettorale, perché se dobbiamo autocensurare il nostro messaggio per tenere in piedi una alleanza tecnica, rischiamo di rinunciare a larga parte della potenza di fuoco del messaggio proposto oggi dal segretario". In base a quanto si apprende, è un passaggio dell'intervento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alla direzione del Pd. (ANSA).