Rc auto: Ivass, prezzo medio contratti -3,8% su base annua

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Nel primo trimestre 2022, l'indagine sui prezzi effetti per la garanzia r.c. auto rileva che "il prezzo medio effettivo dei contratti è di 353 euro e si è ridotto di 14 euro (-3,8%) su base annua; rispetto al primo trimestre del 2014 la riduzione è del 28,8%". Lo si legge nel Bollettino Statistico Iper dell'Ivass relativo al primo trimestre 2022.

Secondo l'indagine, il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 252 euro, in diminuzione dell'11% rispetto allo stesso periodo del precedente anno e del 48,2% rispetto al primo trimestre del 2014.

La scatola nera è maggiormente diffusa in province caratterizzate da un livello del premio particolarmente elevato.

I contratti con scatola nera, emerge dell'indagine, sono poco superiori al 21%; Gli assicurati sotto i 25 anni pagano in media 662 euro contro i 337 euro degli over 60 e negli ultimi otto anni i più giovani hanno beneficiato di una riduzione del premio inferiore rispetto alla media nazionale (-11,2% contro il -28,8%); il differenziale di premio tra under e over 25 è pari a 352 euro al Sud e a 292 euro al Nord-ovest. (ANSA).