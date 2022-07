Mondiali atletica: salto con l'asta, Duplantis oro e record

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Lo svedese Mondo Duplantis è campione del mondo di salto con l'asta ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, ed entra nella leggenda con un nuovo record mondiale saltando a 6.21 metri di altezza.

Superando l'asticella a 6,21 metri (passando circa 8 centimetri al di sopra) Duplantis ha migliorato di 1 cm il suo record precedente, con cui ha vinto l'oro ai Campionati mondiali indoor di Belgrado a marzo.

L'americano Chris Nilsen ha vinto l'argento con una scommessa di 5,94 m sul conto alla rovescia di Ernest Obiang, il cui bronzo è stata la prima medaglia mondiale di qualsiasi colore per le Filippine.

Duplantis, nato negli Stati Uniti e cresciuto in Svezia, 22 anni, mette a segno il suo quinto record mondiale - e il terzo quest'anno - facendo calare nel migliore dei modi il sipario sui mondiali in Oregon. (ANSA).